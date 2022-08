Premio Antonio Catricalà, Andrea Pancani presenta la serata di Mediterranea a Sabaudia

06 agosto 2022

Saranno Gianni Letta e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi a ricevere oggi il «Premio Antonio Catricalà», istituito da «Mediterranea - La Civiltà Blu», la rassegna di incontri organizzata da Micromegas in collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e la Regione Lazio. L'incontro sarà moderato dal vicedirettore del Tg La7 Andrea Pancani. La serata, che si svolgerà a Sabaudia a partire dalle 20 presso il centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo, vuole rendere onore a uno dei più brillanti magistrati del Consiglio di Stato, il dottor Catricalà, dirigente pubblico, esponente del mondo politico e personaggio di grande spessore morale e professionale scomparso nel 2021.



Gianni Letta ha bisogno di poche presentazioni. È personaggio assai noto al grande pubblico. È un politico e un giornalista di qualità. Ha diretto il Tempo dal 1973 (primo successore del fondatore del nostro giornale Renato Angiolillo) al 1987. Abile come pochi nel districarsi nei labirintici anditi della politica italiana, stratega politico raffinato e sottile tessitore di rapporti, è stato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i governi Berlusconi I, II, III e IV. Di lui il Cavaliere ha detto: «Gianni Letta è un dono di Dio all'Italia».



Teo Luzi è un generale dei carabinieri. Dal 16 gennaio 2021 è comandante generale dell'Arma stessa. Sessantatré anni, Luzi ha conseguito la laurea in «Scienze Politiche» presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» nel 1987 e quella in «Giurisprudenza» presso il medesimo Ateneo nel 1991. Nel 2004 si è laureato in «Scienze Internazionali e Diplomatiche» presso l'Università degli Studi di Trieste. Nello stesso anno ha conseguito il Master di 2º livello in "Scienze strategiche» presso l'Università degli Studi di Torino e nel 2013 quello di «Strategia globale e sicurezza» presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza».



Ha frequentato inoltre i corsi di «Legislazione amministrativa ed economica» alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma, di «Diritto dell'Unione Europea» all'Istituto Alcide de Gasperi di Roma nonché quello di «Formazione per pubblici funzionari destinati ad incarichi internazionali» presso la SIOI (Società per l'Organizzazione Internazionale) di Roma.



Quella di questa sera sarà una occasione per confrontarsi anche sul tema dei "civil servant", quei servitori dello Stato che ricoprono ruoli chiave con competenza e discrezione. A parlarne tra gli ospiti, il direttore di «Milano Finanza» Roberto Sommella e Paolo Righi, presidente onorario di Auxilia Finance.



Domani, stavolta al San Francesco Charming Hotel, si parlerà invece di «Geopolitica il mondo che sarà». Interverranno Andrea Margelletti, presidente Centro Studi Internazional; Moni Ovadia, attore, cantante, musicista e scrittore; Alan Friedman, giornalista; Marco Ventura, giornalista; Massimo Claudio Comparini, ad di Thales Alenia Space Italia. La rassegna continua il 9 agosto quando a firmare la serata politica saranno il sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri Benedetto Della Vedova, Antonio Maria Rinaldi (Eurodeputato Lega), Fabio Rampelli (Deputato FDL e Vice Presidente della Camera) e Andrea Romano deputato PD (Alberto Fraja).