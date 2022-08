Torre Angela, bambino di 11 anni travolto da un suv: ricoverato in gravi condizioni

10 agosto 2022 a

a

a

È in gravi condizioni un bambino di 11 anni investito da un'auto in via del Torraccio di Torrenova, all’incrocio con via Casilina, alla periferia di Roma. Il piccolo è stato travolto da un suv Seat Ateca, che ha finito la sua corsa contro un semaforo. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. L'undicenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e il conducente di 51 anni al Policlinico Casilino. L’uomo sarà sottoposto agli esami tossicologici. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.