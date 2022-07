Vaccinazione quarta dose nel Lazio, l'assessore D'Amato riapre gli hub per gli over 60

11 luglio 2022 a

a

a

Dopo l'impennata di contagi delle ultime settimane riparte la campagna vaccinale per over 60 e fragili. "Siamo in attesa della circolare del Ministero della Salute e dell’ok da parte di Aifa a seguito del quale da giovedì 14 si potrà prenotare la quarta dose vaccinale anti-Covid (per over 60) sul portale regionale, secondo le consuete modalità". Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

"La somministrazione della quarta dose per over 60 potrà esser fatta anche presso il proprio medico di medicina generale e nelle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale - aggiunge l'assessore - Saranno riattivati alcuni hub vaccinali, tra i quali La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli Studi di Cinecittà, la Stazione Termini, l’Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense Acea”.

Per quanto riguarda i dati del bollettino Covid D'amato fa sapere che "oggi nel Lazio su 3.221 tamponi molecolari e 18.299 tamponi antigenici per un totale di 21.520 tamponi, si registrano 4.437 nuovi casi positivi (-5.110), sono 7 i decessi (+2), 881 i ricoverati (+52), 62 le terapie intensive ( = ) e +6.416 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%. I casi a Roma città sono a quota 2.571"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.