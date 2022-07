Roma, nell'incidente sulla Tangenziale c'è anche il regista di Don Matteo tra i feriti

Massimiliano Gobbi 11 luglio 2022 a

È Carmine Elia, regista di Don Matteo 5 l'uomo rimasto ferito nell'incidente stradale su via del Foro Italico a Roma dove sono morte le due giovanissime Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini, di 21 e 22 anni. Nato a San Cipriano Piacentino, in provincia di Salerno, ma residente a Monteriggioni, nella provincia di Siena, in Toscana, secondo le informazioni apprese era alla guida del suo suv Alfa Romeo Stelvio, quando si è scontrato all'altezza del civico 605 con la Citroen C3 proveniente da Tor di Quinto, all'interno della quale viaggiavano le due ragazze. Ferito, è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli, dov'è arrivato in ambulanza con codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma a quanto pare, sembra non in pericolo di vita.

L'auto si ribalta, schianto in Tangenziale: muoiono due amiche di 21 e 22 anni

Sposato con Paola Benocci, attrice di Milano, Carmine Elia ha 3 figli. A Monteriggioni va spesso a rifugiarsi di ritorno dal set di ritorno dalla Capitale nelle produzioni di importanti fiction televisive. Tra le sue produzioni: Cascina Vianello, Don Matteo 5, Attenti a quei due, Ho sposato uno sbirro, Nati ieri, Rossella, La Porta Rossa, La Dama velata, il Sistema e I sopravvissuti che andrà in onda a ottobre in Rai.

