Incidente sulla Tangenziale, l'auto si ribalta e finisce contro un suv: muoiono due amiche di 21 e 22 anni

Massimiliano Gobbi 11 luglio 2022 a

L'auto si ribalta, poi lo schianto sulla tangenziale, perdono la vita due giovanissime: Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini.

È successo in via del Foro Italico, a Roma, poco dopo la mezzanotte dove, a seguito di un drammatico incidente stradale, hanno perso entrambe la vita. Giorgia Anzuini era la più grande delle due, aveva 22 anni, mentre Beatrice Funariu era di un anno più piccola.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del civico 605 ed ha coinvolto due vetture, tra cui la Citroen su cui viaggiavano le due ragazze e un'alfa Romeo Stelvio con a bordo un uomo del '67, traportato al Gemelli. Sul posto sono così subito arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per le due ragazze i tentativi di soccorso si sono rivelati purtroppo inutili.

La dinamica esatta del sinistro è ancora tutta da accertare. Secondo i primi rilevamenti degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Cassia che hanno chiuso la strada al traffico, la Citroen su cui viaggiavano le due ragazze proveniva dall'Olimpico e percorreva via del Foro Italico, in direzione San Giovani, quando in prossimità di una curva, per cause al vaglio dalle autorità, la vettura avrebbe sbandato e invaso l'altra corsia di marcia dove passava l'alfa Romeo Stelvio con a bordo l'uomo di 55 anni che non è riuscito a evitare l'impatto. Uno scontro fatale costato la vita alle due giovani, l'uomo, invece, da quanto trapela non risulta in pericolo di vita.

