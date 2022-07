Roma, l'incendio al parco del Pineto fa evacuare anche i bimbi del centro estivo

04 luglio 2022 a

A Roma va a fuoco il Parco del Pineto e le fiamme costringono a evacuare un centro estivo pieno di bambini. L'incendio di sterpaglie è avvenuto in via della Pineta Sacchetti. Tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma con l’ausilio di un’autobotte, un elicottero e il direttore operazioni di spegnimento sono intervenuti per domare le fiamme che hanno raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando momentaneamente alcune strutture in legno e il circolo The Fox, in Via Ettore Stampini, dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo visibile a chilometri di distanza.

Video su questo argomento La Capitale stretta dalla morsa dagli incendi: gente in fuga dalle proprie case

Non ci sono state ripercussioni sul traffico, né tantomeno interdizioni alla circolazione delle automobili in tutta la zona di Roma nord.

