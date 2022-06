Roma brucia: incendi ovunque, notte da inferno. Le fiamme mettono in ginocchio la Capitale

28 giugno 2022

Non solo Roma ovest, colpito dalle fiamme anche tutto il quadrante sud di Roma ora al collasso più totale. Notte infernale, con roghi scoppiati un'po' ovunque nella Capitale. Una situazione disastrosa dove è stato necessaria una task force di vigili del fuoco, volontari di protezione civile, sanitari, agenti di polizia locale, carabinieri e agenti di polizia di stato. Per tutta la notte le squadre dei pompieri con l'aiuto dei GOS (Gruppi Operazioni Speciali Movimento Terra) hanno lavorato per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza di tante aree. Un'emergenza che sta mettendo in ginocchio tutta Roma e provincia dove in meno di sole 24 ore si riepilogano circa 300 interventi, 26 in corso e 12 in attesa. Tra questi, la maggior parte sono incendi boschivi, di sterpaglie e coltivazioni con addirittura 21 soccorsi a persona. La maggior parte degli incendi è risultata essere di interfaccia con abitazioni o insediamenti, impegnando a dura prova il Comando di Roma che nel turno notturno ha raddoppiato il turno di servizio e ha impiegato 4 moduli AIB provenienti da Campania, Abruzzo, Umbria e Toscana. Ulteriori 2 moduli AIB sono stati richiesti a Molise e Marche. In ambito regionale una squadra è pervenuta dai Comandi di Frosinone e Viterbo. Numerosi i fronti e notevoli sono risultati i danni generati dal fuoco, sospinto da forti venti che hanno reso di assoluta complessità gli scenari di spegnimento in pieno ambiente urbano della Capitale e della sua provincia.

"Mai vista una cosa del genere - commentano dai volontari di protezione civile Avs Cosmos - Sono giorni che non dimenticheremo con molta facilità. Centinaia di ettari bruciati, decine di persone intossicate, animali domestici e da allevamenti feriti". Tra le zone più colpite, la zona di parco dei Medici nei pressi dell’Hotel Sheraton dove nella notte è riscoppiato un enorme rogo con fiamme altissime che hanno messo in difficoltà tutto il sistema di soccorso. Fiamme anche a Trigoria, in via Solopaga, in via Bosco Marengo sull'Aurelia, Nerola ed Ardea, dove dalle ore 15:30 di ieri pomeriggio, continua a bruciare un'attività industriale. Le fiamme partite dalle sterpaglie limitrofe, con il vento si sono propagate all'interno della struttura che opera nel settore Recupero e riciclaggio di carta. "Una situazione complicata - commenta Riccardo Ciofi dal sindacato Fns Cisl -necessario dichiarare lo stato di emergenza e anticipare la campagna Aib". Una situazione drammatica al punto che nella giornata odierna sarà mantenuto il dispositivo di 6 moduli AIB richiesti alle DR Campania, Abruzzo, Umbria, Toscana, Molise e Marche, che saranno potenziati e anticipati in servizio insiemea 4 DOS straordinari per un dispositivo complessivo di soccorso pari a 350 unità vigili del fuoco e 150 mezzi. Registrati anche 4 infortuni leggeri del personale dei vigili del fuoco intervenuti. Il dispositivo si è avvalso, oltre che dei mezzi aerei regionali, anche dei moduli di protezione civile di Roma Capitale e della Regione Lazio, così come di automezzi di soccorso di SCA e SFO.

A bruciare tutta Roma, dalla zona Aurelia, Bosco Marengo, dove è stato parzialmente distrutta un’area di ricovero di camper, minacciando o danneggiando diverse infrastrutture e determinando l’evacuazione preventiva di numerosi stabili; la zona Anguillarese, in corrispondenza del Centro ENEA Casaccia, dove sono state minacciate le aree interne in cui sono anche presenti i reattori nucleari Tapiro e Triga. L’incendio pur avendo determinato danni ad alcune infrastrutture è stato contenuto prima di cagionare piu gravi conseguenze; la zona Braccianese in via Santa Maria di Galeria; la zona Casalotti, dove sono stati preventivamente evacuati oltre 25 appartamenti e uno è stato distrutto dalle fiamme; la zona Monteporzio Catone, dove è stata evacuata preventivamente una casa di riposo per anziani. Non pochi anche gli incendi di appartamento, in uno dei quali, a Via Seneca a Roma, dove è stata rinvenuta una vittima riferita dalla squadra come disabile, così come casali e capannoni Litorale romano in ginocchio. Colpita Pomezia, dove da ore una ask force di vigili del fuoco e volontari di protezione civile Noal, Gamma 13, Echo e Airone sono al lavoro per bonificare diverse aree dove fiamme minacciano diverse abitazioni. Colpita via Maggiona, via Campobello, la zona di viale Messico, via Laurentina, via Bellosguardo, Colle dei Pini. Fuoco e fiamme anche all'Idroscalo di Ostia, dove sono stati minacciati i capannoni ivi siti. Per l’incendio è stato necessario fare intervenire il superdragon di Fiumicino, pompieri e diverse squadre di volontari della protezione civile The Angels. Roghi anche sulla via del Mare, altezza del GRA. Fiamme anche ai Castelli Romani, in particolar modo a Marino dove sono stati minacciati alcuni insediamenti in via Casa Rossa. Problemi a Lunghezza, via Donegani dove è stata direttamente minacciata una discarica con agenti di polizia locale di Roma Capitale al lavoro per diverse ore.