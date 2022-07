Roma farà rinascere l'Italia: Pnrr, Giubilei, termovalorizzatore ed Expo 2030. Il forum con Unindustria

Pnrr, Giubilei 2025 e 2033, termovalorizzatore ed Expo 2030 permetteranno di far ripartire Roma e trainare l'economia dell'Italia. Angelo Camilli, il presidente di Unindustria - associazione locale degli industriali e delle imprese laziali che fanno capo a Confindustria - ospite nella redazione de Il Tempo analizza la grande opportunità per il Lazio: "Ci aspettano dieci anni di investimenti che possono trasformare radicalmente la città". Il Lazio è la seconda regione italiana per Pil: lo sforzo che stiamo cercando di fare in questo anno e mezzo con le istituzioni locali e nazionali è quello di far percepire il nostro territorio come una realtà fatta di imprese e di industrie perché sarà un decennio ricco di opportunità che possono trasformare la regione e Roma. E farle diventare un traino per l’intera economia del Paese".