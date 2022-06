Roma, rinasce il mercato dei fiori. Tre milioni per riqualificarlo: è in condizioni pietose

Damiana Verucci 27 giugno 2022 a

Non si sposta, ma sarà riqualificato con un intervento di oltre 3 milioni di euro. La delibera comunale è stata approvata. Per il Mercato dei Fiori di via Trionfale, di cui tanto si è parlato negli ultimi anni viste le pessime condizioni in cui si trova, sembra ormai certa una nuova vita. Unico punto di riferimento per i grossisti dei fiori della Capitale, ma anche un luogo dove andare ad acquistare per i romani, una volta alla settimana, ogni genere di pianta o fiori che sia, sta subendo gli effetti del tempo che passa senza interventi di riqualificazione, che invece dovrebbero partire a breve e che non comporteranno la chiusura della struttura, bensì parziali impedimenti di aree interne man mano che le stesse saranno riqualificate. Del resto, l'edificio fu inaugurato nel 1965 e si trattava all'epoca del più grande mercato coperto del settore floricolo realizzato in Italia. Il mercato ospita infatti produttori e grossisti di fiori e piante ornamentali ed è aperto al pubblico il martedì mattina. Purtroppo, le numerose infiltrazioni di acqua, che riguardano soprattutto la copertura, hanno via via invecchiato la struttura e reso inagibili perfino alcune aree.

L'intervento più importante cui sarà sottoposto riguarda proprio il ripristino del tetto, che dovrà essere sostituito da una nuova copertura. Poi si passerà alle facciate con il ripristino degli elementi strutturali e la sostituzione degli infissi non funzionanti o rotti, che sono molteplici. Capitolo sicurezza. La struttura è aperta anche al pubblico ed è sottoposta naturalmente a norme antincendio. Nella delibera è specificato che ai fini di garantire il mantenimento del rispetto della sicurezza anticendio, sarà necessario prevedere un controllo della funzionalità degli impianti, tra i quali le centraline di rilevazione dei fumi che risulterebbero «tecnologicamente obsolete», con una unica centrale anticendio. Tradotto, incrociamo le dita che non scoppi ad oggi un incendio all'interno del mercato. Indicato anche il cronoprogramma per avere un Mercato dei Fiori riqualificato e funzionante.

Quattro le fasi principali: approvazione del progetto, progettazione definitiva, esecuzione dei lavori, collaudo e messa in esercizio della struttura. Che come detto resterà aperta anche se bisognerà garantire meno impatto possibile su chi lavora all'interno per quanto riguarda rumore e polveri che si alzano durante gli interventi. I mesi indicati dal Campidoglio per vedere rinascere il mercato sono, almeno sulla carta, 30, quindi circa due anni e mezzo, perché purtroppo a Roma siamo ormai abituati a vedere opere che iniziano ma non si sa mai quando finiscono. Speriamo, in questo caso, di sbagliare.

