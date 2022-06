Delegazione dell'Oms in visita allo Spallanzani. Vertice su Covid e vaiolo delle scimmie

17 giugno 2022 a

a

a

Oggi, 17 luglio, presso l'Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma, si è tenuto un incontro ufficiale tra la Direzione dell’Istituto e una rappresentanza dell’Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità. Erano presenti, per l’Oms, il Dott. Lorenzo Subissi, e per l’Istituto il Direttore generale, il Direttore scientifico, il Direttore sanitario, e i nuovi Direttori dei laboratori di Virologia e Microbiologia. Il tema al centro dell’incontro è stato quello delle malattie infettive emergenti, dal COVID-19 al vaiolo delle scimmie. C’è stato un fruttuoso scambio di informazioni scientifiche sulla evoluzione della pandemia e sull’emergenza delle nuove varianti. È stato ribadito il ruolo dell’Istituto romano all’interno del network Oms dei laboratori di sorveglianza, anche finalizzato al controllo delle zoonosi e al connesso spillover (salto di specie), che in questo tempo tanto preoccupa la pubblica opinione anche se, ad oggi, non vi sono elementi significativi per pensare che questo meccanismo stia generando nuove pandemie. Si ribadisce, comunque, che sono assolutamente necessarie attenzione e preparazione per fronteggiare possibili nuovi eventi.

"Vaiolo delle scimmie nello sperma". La scoperta dello Spallanzani, primi al mondo

Il Direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha ringraziato "l’Oms e la Direzione generale della Prevenzione del Ministero della Salute per questa rinnovata collaborazione che conferma il ruolo che lo Spallanzani ha svolto in questo lungo periodo, da gennaio 2020 ad oggi, al servizio della scienza e dei cittadini.”

"Basta bambini con la mascherina", Vaia sbotta: ora sistemi di aerazione nelle scuole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.