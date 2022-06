Concerto Vasco Rossi, Pride e Grand Prix Storico: Roma si blinda. La mappa

11 giugno 2022 a

Non sarà un fine settimane facile per automobilisti e residenti della Capitale, dal centro storico all'Eur. Diversi i grandi appuntamenti in programma: dalle due date di Vasco Rossi al Circo Massimo al Pride di oggi pomeriggio, passando per il primo Primo Grand Prix Storico di Roma, evento motoristico che coinvolge il quartiere Eur via dei Fori Imperiali.

Vasco Rossi come Ben Hur mattatore al Circo Massimo

Chiusure, divieti di sosta e deviazioni stanno già creando disagi alla mobilità, non solo nei quadranti interessati, ma anche nei quartieri limitrofi. Praticamente chiusa quasi tutta l'area del centro storico. Solo per i concerti di Vasco sono attese 70mila persone a serata. Per il Pride sono invece attese diecimila persone. Chiuse via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole. Al vaglio la chiusura della stazione della metro B Circo Massimo. Dalle 17:00 saranno interdette al traffico via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. A questo si aggiungerà la chiusura dalle 7:00 alle 21:00 di via dei Fori Imperiali per il Primo Grand Prix Storico di Roma. Numerose le linee di superficie del trasporto pubblico (bus e tram) deviate.

