Ritardi treni, caos alla stazione Termini a Roma. A rischio anche i prossimi tre giorni

Fino alla tarda serata di ieri il nervosismo alla stazione di Roma Termini è stato altissimo. I ritardi e le cancellazioni dei treni si sono accumulati nel tempo in seguito al deragliamento del Frecciarossa Alta velocità di venerdì scorso vicino la stazione Serenissima, annullando o rovinando i programmi per il weekend di centinaia di passeggeri diretti in tutta Italia. I peggiori disservizi sono stati vissuti ancora una volta dai viaggiatori che si sarebbero dovuti recare in Campania, Puglia e Calabria, con i treni diretti a Bari e Lecce che hanno toccato anche più di due ore di ritardo nonostante le cancellazioni e le conseguenti posticipazioni. Molte famiglie hanno aspettato ieri in stazione per più di sette ore, bloccate a Roma senza prenotazioni per alberghi a causa dello scarso o assente preavviso.

L'odissea è andata avanti anche per i romani di ritorno nella Capitale o diretti in stazioni minori della provincia: cancellati anche i loro convogli con attese infinite. Ma anche coloro che avrebbero dovuto raggiungere come ultima destinazione Milano o Torino hanno aspettato per oltre un'ora e mezza. In tutto questo gli utenti hanno lamentato la mancata assistenza telefonica degli operatori, che a causa delle linee intasate non hanno potuto assistere la gran parte dei viaggiatori ignari dei programmi futuri. «Venivamo ieri da Bari, siamo arrivati con più di due ore e mezza di ritardo, e il treno di oggi ne porta altre due. Ho dovuto annullare tutti i miei programmi per questo fine settimana. Sono in fila da più di un'ora e chiederò il rimborso per tutti i disagi con le varie prenotazioni che ho dovuOre In attesa in fila per avere notizie di rimborsi o posticipazioni del proprio treno to cancellare», dice Anna, 28 anni.

In fila con lei fuori gli sportelli di Trenitalia una famiglia di Lecce che spera di poter partire per casa «entro cinque ore se tutto va bene». È andata meglio al gruppo di turisti foggiani che ha avuto una sola ora di ritardo, ma solamente dopo essersi visti cancellato il treno della mattina. Stesso discorso per un gruppo di turisti tedeschi e inglesi, che avrebbero dovuto raggiungere Napoli con prenotazioni per due giorni anche in provincia: tutto annullato. E adesso, furiosi, chiedono rimborsi immediati, facendo riferimento anche agli standard più alti dei loro Paesi di provenienza. Non stanno meglio i pendolari della provincia di Roma e delle altre stazioni minori del Lazio. Giacomo, 22 anni, racconto a Il Tempo che era diretto a Guidonia, ma a Colleferro ha trovato 35 minuti di ritardo. «Arrivato a Roma ho scoperto che il mio treno è stato cancellato. Il prossimo sarà tra due ore, e sono in fila da quattro ore e mezza senza minimamente sapere se potrò tornare a casa».

Le vicissitudini di Giacomo sono emblematiche del caos che potrebbe esplodere a Roma da questa mattina, visto l'elevato numero di passeggeri pendolari che dovranno spostarsi per lavoro fino a tarda sera. Per il momento non sono arrivate rassicurazioni a riguardo. Ma la Rete ferroviaria italiana ha fatto sapere nel pomeriggio di ieri attraverso un comunicato che su disposizione della Procura di Roma è stata dissequestrata l'area della galleria nei pressi della stazione Serenissima dove venerdì si è verificato il deragliamento che ha mandato in tilt l'intero Paese. I treni Alta velocità continueranno a percorrere gli itinerari alternativi via Formia e via Cassino «con allungamento dei relativi tempi di viaggio».

In particolare sono stati cancellati i collegamenti Velletri-Tiburtina, Frosinone/Colleferro-Termini e Latina-Termini. Garantite invece, ma con possibili ritardi, le corse di Orte-Fiumicino, Pescara-Avezzano-Termini, Velletri-Termini, Napoli-Formia-Termini, Nettuno -Roma Cassie no-Termini. Lo stesso comunicato ha fatto sapere che la circolazione ferroviaria sui binari coinvolti nel deragliamento potrebbe essere ripristinata «in circa tre giorni». Dunque altre giornate di disservizi e malumori aspettano Roma (e non solo).

