Roma, a bordo di uno scooter uccidono un cinghiale. Due feriti a Prati

Due uomini sono rimasti leggermente feriti dopo che lo scooter su cui viaggiavano ha centrato, uccidendolo, un cinghiale. Il fatto è avvenuto di notte all’altezza di via Pietro de Cristofaro, nel quartiere romano di Prati: lo scooter non ha potuto evitare un branco di cinghiali in transito. Un esemplare è stato travolto e ucciso dal mezzo.

I due motociclisti sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. La carcassa dell’ungulato sarà adesso analizzata per accertare l’eventuale presenza della peste suina.

