La parata del 2 Giugno si farà: Roma si prepara, lavori e ponteggi per la sfilata militare

14 maggio 2022 a

a

a

La parata militare lungo i Fori imperiali a Roma si farà. Fervono i lavori per allestire le gradinate della sfilata del prossimo 2 Giugno per la Festa della Repubblica. Le squadre dei pontieri del genio dell’esercito sono all’opera per fissare tubi e assi ai lati della via sulla quale il giorno della ricorrenza sfileranno i militari delle Forze Armate.

Uno dei momenti più spettacolari della parata rimane comunque quello dell'esibizione delle Frecce Tricolori: dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, che compongono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo.

F.C.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.