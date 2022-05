Incendio nella palazzina popolare, panico a Prima Porta: 50 persone evacuate, 18 in ospedale

Massimiliano Gobbi 02 maggio 2022 a

Fiamme e fuoco in una palazzina popolare a Roma, 18 persone intossicate e 50 evacuate. È successo questo pomeriggio in un palazzo popolare di Prima Porta in via Inverigo 20. Il rogo, scoppiato intorno alle 14:30, è iniziato nei vani cantina dell'edificio di sette piani con una lunga colonna di fumo visibile in diverse zone del quartiere.

Sul posto sono cosi giunti i vigili del fuoco, carabinieri, mezzi del 118 al lavoro per far evacuare tutti e 50 i residenti del palazzo. Diciotto di loro sono rimasti intossicati e portati all'ospedale San Carlo Nancy. Nessuno, al momento sarebbe in gravi condizioni. Il condominio è stato temporaneamente reso inagibile data l'intensita del fumo.

"Le squadre dei vigili del fuoco arrivate tempestivamente sul luogo - commenta Riccardo Ciofi segretario della FNS CISL Roma Capitale e Rieti - hanno immediatamente provveduto a recuperare le persone rimaste intrappolate negli appartamenti e arrivate sul tetto a causa del fumo denso sprigionato dall’incendio e nel contempo altre squadre di soccorso si sono concentrate nello spegnimento del rogo. Intervento complicato che grazie alla professionalità dei colleghi ha evitato conseguenze peggiori alla popolazione residente".

Per permettere i soccorsi in strada è stata chiusa al traffico da via della Giustiniana al civico 20. Restano da capire le cause del rogo.



