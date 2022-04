Panico in una scuola di Pomezia: studente disabile cade dal 2° piano. Interviene l'eliambulanza

Massimiliano Gobbi 22 aprile 2022 a

a

a

Studente cade dal secondo piano della scuola superiore, trasportato con elisoccorso in ospedale. È successo questa mattina alle 11.30 a Pomezia, dove, per cause ancora da accertare dagli inquirenti, uno studente è caduto dal bagno del secondo piano dell’IIS Copernico. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari con ambulanza, automedica ed eliambulanza, oltre ai carabinieri della Compagnia di Pomezia e vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Pomezia.

Quante ore passiamo davanti allo schermo del telefonino? Lo studio sull'ossessione e la rivoluzione quotidiana

Si tratterebbe di un alunno di 20 anni con disabilità, che si trovava nel bagno della scuola per poi volare dalla finestra per circa 3 metri, cadendo sopra il tetto del bar della scuola. Immediatamente nella scuola si è creato il caos con momenti di panico tra gli studenti e i professori. Ferito alle gambe è stato trasferito con urgenza in eliambulanza all'ospedale Umberto I dove gli verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni al momento sono gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Il nuovo incubo mondiale è l'epatite dei bambini. Gli esperti: "Colpa del lockdown"

Sentiti i carabinieri della compagnia di Pomezia, intervenuti sul posto, si indaga per capire come abbia fatto il ragazzo a chiudersi in bagno e da lì a cadere o a buttarsi dalla finestra. A quanto pare, era stato accompagnato da personale della scuola in bagno. La normativa prevede infatti che le finestre dei bagni siano poste in alto e che siano di dimensioni tali da non permettere il passaggio di persone. "Massima vicinanza allo studente coinvolto e alla sua famiglia – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà, appena appresa la notizia –. Siamo in contatto con la dirigenza scolastica e in attesa degli accertamenti delle autorità competenti, ma il nostro primo pensiero è per il ragazzo. Seguiamo con apprensione tutti gli sviluppi".

Video su questo argomento Incredibile Tyson: un passeggero sull'aereo lo infastidisce e lui reagisce come sul ring |VIDEO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.