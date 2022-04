Quad si ribalta, muore un bambino di sei anni. Tragedia a Olevano Romano, si indaga per omicidio colposo

18 aprile 2022 a

Tragedia in provincia di Roma. Un bambino di sei anni è morto in seguito al ribaltamento di un quad a Olevano Romano, nel pomeriggio di lunedì 18 aprile. La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colpose in relazione all'incidente.

Alla guida del veicolo a quattro ruote c’era una donna, amica di famiglia del piccolo. Ai pm è già arrivata una prima informativa dai carabinieri della stazione di Olevano Romano. Intanto la salma del bimbo è stata portata al policlinico Roma Tor Vergata per l’autopsia e il quad è stato sequestrato.

