Da Virginia Raggi a Roberto Gualtieri non è cambiato nulla a Roma: invasione dei cinghiali

Famiglia di cinghiali a spasso in via Trionfale a pochi passi dalla stazione metropolitana di Ottavia. Non si ferma l'emergenza cinghiali a Roma, in particolare nella zona nord della città, di questa mattina l'ultimo avvistamento avvenuto all'altezza della stazione Ottavia dove 4 cuccioli e 1 adulto sono stati ripresi e fotografati in strada mentre cercavano cibo tra i cassonetti stracolmi di rifiuti.

E' quanto evidenzia un nostro lettore, Giovanni Conte, pendolare che ogni mattina prende due metropolitane e un treno per andare a studiare. "Tra guasti e sostituzioni in metro, ora dobbiamo affrontare anche il pericolo dei cinghiali, rido per non piangere. Mi chiedo dove sia l'amministrazione comunale, dove sta il sindaco e i suoi assessori. Non pensate sia arrivato il momento di sedervi a un tavolo e affrontare la questione?" Una passeggiata, con scorribande ormai quotidiane di cinghiali, sia di giorno che di notte, ferme ad ogni cassonetto invaso di rifiuti, a pochi metri di distanza anche dai servizi al cittadino. Un pericolo per pendolari, ma anche tante famiglie, costrette a prendere i mezzi pubblici per dirigersi a scuola o al lavoro.

