Anna Fendi vince il premio Presidio culturale italiano

È Anna Fendi la vincitrice del premio Presidio Culturale Italiano 2022 dell’Associazione Cultura Italiae. Il premio verrà consegnato dal ministro della Cultura Dario Franceschini nella cornice di Cinecittà. Torna quest’anno, dopo un anno di pausa, il premio che onora chi eccelle nel mondo della cultura. Si tratta di un riconoscimento che l’associazione Cultura Italiae conferisce ogni anno alle personalità che si sono contraddistinte nel loro lavoro per ingegno, tenacia e merito al fine di conseguire l’innovazione e lo sviluppo del Paese.



È stata scelta Anna Fendi per il grande impegno profuso dalla famiglia Fendi nella diffusione della cultura e dello stile, diventando un punto di riferimento di eleganza e distinzione in Italia e nel mondo. Negli anni precedenti sono state premiate personalità come Andrea Camilleri, Piero Angela, Ennio Morricone.



«Anna Fendi rappresenta la sintesi perefetta di due dell'eccellenze dell'industria creativa italiana che rappresentano ai massimi livelli il nostro paese nel mondo e che ci rendono orgogliosi di essere italiani: Moda e Cinema. Per questo abbiamo scelto Cinecittà come cornice irripetibile per omaggiare con il premio Presidio Culturale Italiano Anna Fendi», ha commentato il presidente di Cultura Italiae Angelo Argento.



La premiazione di Anna Fendi avverrà il 6 aprile alle 18 presso la sala “Federico Fellini”. Alla cerimonia interverranno Massimo Cantini Parrini, Gianni Letta, Silvia Luperini, Gabriella Pescucci, Paola Pollo, Virginia Ricci ed Enrico Vanzina.



