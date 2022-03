Il turismo porta lavoro a centinaia di giovani del Lazio

Via alle selezioni delle aziende per la stagione estiva. Posti in alberghi, stabilimenti e ristoranti. Prossimi appuntamenti il 5 e il 12 aprile

Appuntamento con il lavoro per circa 350 giovani del Lazio, tanti quanti

quelli che hanno partecipato al Job Day dello scorso 21 marzo presso la sede

di Porta Futuro Lazio della Sapienza. Nel solco di precedenti esperienze

analoghe e alla luce di quanto previsto nel protocollo d’intesa firmato tra

DiSCo (l’ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza presieduto

da Alessio Pontillo) e l’EBTL (l’Ente bilaterale del turismo nel Lazio), sono

state infatti programmate tre giornate di incontro tra la domanda e l’offerta di

lavoro nel comparto turismo.

Primo appuntamento, come detto, lo scorso 21 marzo alla Sapienza. Il

secondo Job Day Estate 2022 avrà invece luogo a Tarquinia il prossimo 5

aprile, mentre il terzo si terrà a Terracina il 12 aprile grazie alla collaborazione

tra Porta Futuro Lazio, l’Assessorato al Lavoro e alla Formazione della

Regione Lazio, DiSCo, i Centri per l’impiego dell’Agenzia Spazio Lavoro e

l’Ente bilaterale del turismo.

Gli eventi sono finalizzati a favorire il contatto tra i cittadini in cerca di

occupazione e le aziende operanti nel territorio della Regione, nel settore

turistico/alberghiero. L’obiettivo è orientarsi al meglio nel mercato del lavoro,

individuare eventuali opportunità di collaborazione e approfondire la

conoscenza delle opportunità offerte dalla Regione Lazio presieduta dal

governatore Nicola Zingaretti e dai servizi pubblici e gratuiti di Porta Futuro

Lazio.

Al Job Day di Roma hanno partecipato dieci aziende (hotel e camping del

litorale), con in totale 270 opportunità di lavoro per oltre 300 candidati iscritti.

In totale sono stati circa 450 i colloqui di lavoro effettuati. Al Job Day di

Tarquinia del prossimo 5 aprile (appuntamento dalle 10 fino alle 16) sono 25

le aziende del settore turistico (hotel, ristoranti, stabilimenti balneari) che, ad

oggi, metteranno a disposizione 130 posti di lavoro. Infine, il Job Day di

Terracina del 12 aprile, 45 aziende del territorio hanno confermato la

disponibilità di 170 opportunità di impiego.

Per poter partecipare e avere la possibilità di svolgere dei colloqui

conoscitivi, è necessario iscriversi cliccando sul tasto “Candidati ora” sul sito

Porta Futuro Lazio, con offerte in continuo aggiornamento. I candidati

verranno successivamente contattati dallo staff Porta Futuro Lazio.

Infine, per quanto riguarda DiSco, il presidente Alessio Pontillo, parteciperò,

insieme con la delegazione regionale degli Atenei del Lazio domenica scorsa

al Forum Expo2020 di Dubai all’evento “The Lazio Region knowledge

ecosystem: la conoscenza come patrimonio - Dall’offerta formativa

internazionale al Centro d’Eccellenza del Distretto TechCultura del Lazio”.

