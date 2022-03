I cinghiali si sono presi Roma: il parto in strada e poi l'allattamento. Cittadini attoniti

Massimiliano Gobbi 19 marzo 2022 a

Un parto di tanti piccoli cinghiali in mezzo alla strada a Roma. Uno spettacolo della natura che però mal si concilia con il contesto urbano della Capitale. È questo quanto accaduto in via Basilio Puoti, nel Municipio XIV di Roma, sotto lo sguardo attonito dei residenti: dopo le scorribande ormai quotidiane dei cinghiali, sia di giorni che di notte, ecco arrivare ad un parto in diretta con tanto di allattamento in pieno giorno.

A denunciare quanto successo è la consigliera regionale della Lega, Laura Corrotti, che sui propri canali social rilancia con un video l’accaduto. "Qui siamo a Roma, nel Municipio XIV in via Basilio Puoti. Stento ancora a crederci ma la zona nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?”, commenta la Corrotti facendo tornare attuale ormai l’annoso rimpallo di responsabilità tra Regione Lazio e Comune di Roma sulla questione dei cinghiali nella Capitale. Uno dei nodi tramandati dalla precedente amministrazione a quella attuale, da sciogliere al più presto: una battaglia politica ma anche di civiltà.

Non è la prima volta che parliamo di cinghiali a spasso nella città, in pieno centro e nei giardini pubblici. Ma mai fino ad oggi, era successo che questi animali selvatici, sempre più assidui soprattutto nei parchi cittadini, fossero avvistati durante un vero e proprio parto.

