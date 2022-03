Autoerotismo mentre guida il bus, autista Atac rischia il posto: ha messo il video nella chat dei colleghi

19 marzo 2022 a

Un esibizionismo sfrenato che lo ha spinto non solo a riprendersi mentre compiva atti di autoerotismo alla giuda di un autobus dell'Atac - esatto, mentre guidava... -, ma anche a inviare il video in una chat WhatsApp di colleghi. I romani sono abituati pressoché a tutto, ma l'impresa onanistica dell'autista che ora rischia il posto non si era mai vista. I fatti sono avvenuti ai primi di marzo. Un conducente Atac, che poi è stato appena sospeso dalla municipalizzata dei trasporti, si è filmato mentre con una mano guidava l'autobus (non è chiaro al momento se a bordo ci fossero anche dei passeggeri), e con l'altra si toccava nelle parti intime.

L'uomo non contento ha postato in chat il video dell'assurda "prodezza" e qualche collega ha segnalato il tutto ai superiori. Il risultato è che i vertici della controllata del Comune sono intervenuti per fermare il conducente e congelargli lo stipendio, spiega Repubblica. L'autista è finito così davanti alla commissione disciplinare ma prima ha presentato una "memoria" scritta in cui asserisce di non essere lui il protagonista del filmato. Ma a quanto pare le immagini sarebbero inequivocabili e la sanzione più probabile è quella del licenziamento.

