Il maggior finanziatore della Raggi? Il suocero di Conte. Cosa spunta dai rendiconti elettorali

Tra i finanziamenti a Virginia Raggi nelle ultime elezioni comunali che hanno visto la vittoria di Roberrto Gualtieri spuntano i 9mila euro del suocero di Giuseppe Conte, l'attuale capo del Movimento 5 Stelle. Parliamo di Cesare Paladino, proprietario dell'Hotel Plaza e padre di Olivia, la compagna dell'ex premier. L'imprenditore è il supporter più generoso dell'ex sindaca grillina di Roma: nelle sue sale ha ospitato diverse riunioni elettorali della Raggi ma ha puntato anche 9.000 euro sulla candidatura per il secondo mandato di Virginia, rispedita al mittente dai romani.

Indagati i familiari di Conte

Una scommessa, scrive Repubblica che ha passato in rassegna i documenti depositati in Corte d'Appello dai candidati alle ultime Comunali, sui cui peserebbe il suggerimento di Giuseppe Conte: "Un gesto che, chissà, sarà pure servito a mettersi una volta per tutte alle spalle la storia dei mancati riversamenti al Comune della tassa di soggiorno. Il Plaza era moroso per 2 milioni euro. Poi si è messo in pari. Infine il finanziamento a Raggi".

Tra gli altri sostenitori della grillina tanti militanti che hanno elargito piccole donazioni attraverso Stripe, piattaforma per pagamenti online. La stessa Raggi ha fatto un bonifico da 5mila euro sul conto del suo comitato elettorale. Mille euro sono stati donati dalla senatrice Paola Taverna e dal deputato Maurizio Cattoi, altri soldi sono arrivati dalla società Tundo Spa e dai costruttori Ns Costruzioni srl, Cuma 6 srl e Millenium Immobiliare che hanno versato un totale di 3.600 euro, ma che hanno foraggiato anche il candidato del Pd Gualtieri.

A sostenere Enrico Michetti, candidato del centrodestra arrivato al ballottaggio, soprattutto fondi arrivati da Fratelli d’Italia: 220.000 euro dei 309.703 spesi in campagna elettorale. La Lega ha investito 20.000 euro sulla corsa di Michetti, mentre sul rendiconto non appaiono bonifici da Forza Italia. Numerosi gli imprenditori che hanno sostenuto l'avvocato amministrativista e speaker radiofonico.

