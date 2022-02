Simone Di Stefano lascia Casa Pound: "Motivazioni politiche"

01 febbraio 2022 a

«Per libera e sofferta scelta, il mio percorso politico con CasaPound Italia termina oggi. Non tornerò mai più sull’argomento e non c’è necessità di discutere le motivazioni, che sono pochissime ed esclusivamente di natura politica». Così in un tweet, il vice presidente di CasaPound, Simone Di Stefano annuncia l’abbandono al partito.

Nato e cresciuto nella Garbatella "rossa", Di Stefano ha scelto presto di virare nella destra. A 16 anni è entrato nel Movimento sociale italiano, per poi abbandonarlo nel 1994, dopo la svolta di Fiuggi. A quel punto ha dato vita a CasaPound, l'organizzazione di cui è stato fondatore con Gianluca Iannone.

