Covid, muore all'Umberto I donna incinta positiva non vaccinata

Doveva essere il momento più felice della sua vita. Si è trasformato, purtroppo, in una tragedia.

Una donna incinta di 28 anni, positiva al Covid e non vaccinata, è morta al policlinico Umberto I di Roma, dopo aver partorito un neonato prematuro. «Il policlinico Umberto I di Roma ha comunicato il decesso per Covid di una giovane donna in gravidanza di 28 anni non vaccinata. Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in Ecmo (tecnica di circolazione extra-corporea). È stato possibile far partorire il neonato prematuro, che ora è estubato e stabile». Lo comunica l’Unità di crisi Covid della Regione Lazio. «Ricordiamo l’assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza. Formuliamo ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze», conclude la nota. E l'importanza della vaccinazione è stata ribadita anche dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Il decesso di una giovane incinta non vaccinata è un scampanello d'allarme - ha detto - è importante vaccinarsi anche in gravidanza".

