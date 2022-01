Il Teatro Eliseo messo in vendita a 24 milioni di euro

13 gennaio 2022 a

a

a

Dopo la chiusura la vendita. Uno dei teatri più blasonati della Capitale ora è sul mercato. E' stato infatti messo in vendita il Teatro Eliseo di via Nazionale, la più recente tra le grandi sale teatrali cittadine, risalente agli inizi del Novecento. Sul sito dell’agenzia immobiliare Engel & Volkers è stato pubblicato l’annuncio di vendita con la dicitura «storico complesso teatrale». Lo stabile di 5.000 metri quadri - 60 locali e 25 bagni - viene proposto al prezzo di 24 milioni di euro. La sala può ospitare fino a 700 spettatori. Dopo una fase di chiusura per lavori di restauro, dal 2015 il Teatro è diretto da Luca Barbareschi. Negli ultimi anni, a causa della pandemia, la struttura ha attraversato fasi di chiusura. La pandemia ha dato un colpo di grazia alla struttura.

Luca Barbareschi apre la Cucuncia. Tv e informazione, svolta entertainment

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.