Appartamento a fuoco: un ferito e persone intossicate. Mattina di paura a Ciampino

roma, ciampino, cronaca, 7gennaio, iltempoquotidiano

Massimiliano Gobbi 07 gennaio 2022 a

a

a

Fiamme in un appartamento a Ciampino, soccorse 7 persone di cui un disabile. Dalle 9 di stamattina i Carabinieri, insieme ad una task force di squadre dei vigili del fuoco sono impegnate ai Castelli Romani per un incendio scoppiato in un appartamento al secondo piano all'interno di un edificio di 5 piani in via di Morena. Quindici appartamenti in totale sono stati evacuati. Diverse persone sono rimaste intossicate, una ustionata ad un braccio.

Sul posto i carabinieri con la tenenza di Ciampino, la compagnia di Castel Gandolfo, quatteo squadre dei vigili del fuoco con funzionario di servizio e sanitari del 118 che hanno trasportato in vari pronto soccorso della zona le persone rimaste intossicati, compresa quella ustionata ad un braccio. Durante le prime fasi dell'intervento sono state soccorse 7 persone, di cui una disabile, che erano rimaste bloccate per il fumo all'interno della struttura. In corso le ultime operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate dal fuoco e la verifica sulla struttura. Massimiliano Gobbi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.