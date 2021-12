Tragico incidente a Roma: sbattono contro un albero all'alba e muoiono due ragazze

19 dicembre 2021 a

Nuovo incidente mortale nella Capitale. Questa mattina, intorno alle 5.30, in via Cilicia due ragazze italiane di 23 e 19 anni, a bordo di una Peugeot 307, sono morte nello schianto tra l’auto e un albero. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. In ausilio diverse unità dei Gruppi di zona. La zona dell'incidente è quella tra i quartieri di Roma Piramide ed Appio. Alla guida del veicolo, secondo le prime ricostruzioni, c’era la 23enne.

