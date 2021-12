Fuga di gas, crolla una palazzina a Rocca di Papa. Anziana estratta dalle macerie

Massimiliano Gobbi 14 dicembre 2021 a

Crolla una porzione di fabbricato ai Castelli Romani, estratta e soccorsa una signora trovata ferita. I Carabinieri della Stazione di Rocca di Papa e della Compagnia di Frascati sono accorsi in mattinata,

in Rocca di Papa, via della Focicchia 34, dove, poco prima delle 7 del mattino, si é verificato il crollo di una porzione di edificio a seguito di presunta una fuga di gas da una bombola per uso domestico.

Al momento risulta ferita una donna di nazionalità inglese, di 80 anni, trovata in camera da letto e trasportata alle cure degli operatori sanitari. Sul posto oltre ai militari e al 118, due squadre operative dei vigili del fuoco con autoscala, carro crolli, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), funzionario di turno e capo turno Provinciale sul posto.

