Rapina una farmacia travestito da Babbo Natale e armato di pistola

10 dicembre 2021 a

a

a

Un rapinatore vestito da Babbo Natale è entrato ieri, giovedì 9 dicembre, poco prima delle 19 in una farmacia in via Luigi Bodio, nel quartiere Fleming di Roma, Con una pistola in pugno si è fatto consegnare parte dell’incasso. poi è fuggito per le vie limitrofe. Sul posto i carabinieri della compagnia Roma Trionfale. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di zona.

Due giorni dopo la rapina si ritrova di fronte il ladro. L'assurda storia finisce in Parlamento

Non è la prima volta che un rapinatore durante il periodo delle feste natalizie si traveste da Santa Claus. E' accaduto negli anni scorsi anche negli Usa, quando un uomo si mise barba bianca e indossò il classico vestito rosso prima di irrompere in una banca a Colorado Spring. Quando uscì in strada con i contanti, però, iniziò a lanciarli ai passanti. Arrestato poco dopo in una caffetteria, non oppose resistenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.