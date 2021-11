Loro Piana, rapina da film ai magazzini del cachemire. Chiodi e colpi di pistola per la fuga

14 novembre 2021 a

È caccia al ladro a largo raggio tra le provincie di Novara e Vercelli. Gli uomini delle forze dell’ordine sono sulle tracce della banda che ha messo a segno un furto nei magazzini della Loro Piana, celebre azienda leader nel settore dell’alta moda in cachemire, che si trovano a Sillavengo, in provincia di Novara. Quasi degna di un film la dinamica dell’impresa criminale. I ladri, sei uomini incappucciati, hanno prima bloccato la strada di accesso al magazzino con due furgoni senza targa, e poi hanno sfondato il muro sul retro dell’edificio con altri due mezzi. Il tutto è durato pochi minuti, intorno alle 4 del mattino. Il sistema d’allarme dello stabilimento è entrato in funzione, così come le telecamere che hanno ripreso la scena. Dalle immagini secondo quanto si è appreso si vedono i componenti della banda mentre caricano numerosi scatoloni con capi di abbigliamento sui furgoni.

I carabinieri e la polizia stradale sono intervenuti in forze e rapidamente, intercettando i due furgoni della banda nel tratto della provinciale tra i comuni di Castellazzo e Cesto, in direzione della statale della Valsesia. Vistisi inseguiti i ladri hanno rovesciato sull’asfalto numerosi chiodi a tre punte, che hanno tagliato le gomme di tre auto delle forze dell’ordine. Contro una vettura dei carabinieri sembra sia stato lanciato anche un estintore e siano stati sparati alcuni colpi di pistola. Uno dei due furgoni ha imboccato la strada in direzione di Novara e si è dileguato. L’altro furgone ha sbandato ed è finito contro la barriera di protezione della strada. I tre ladri sono scappati.

