07 dicembre 2021 a

Primo giorno di Super Green pass e Damiano Er Faina va in missione nelle metro romane a vedere se i controlli funzionano veramente. "Ricordo che da oggi è obbligatorio avere almeno un tampone negativo per accedere ai mezzi di trasporto - sottolinea - Secondo voi mi avranno chiesto il certificato verde?". Nel video si scopre come va a finire.

