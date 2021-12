Grande festa al Ct Eur. Malagò intitola il centrale al maestro Pozzi

04 dicembre 2021 a

Grande festa al Ct Eur. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha intitolato ieri il campo centrale del bellissimo circolo di tennis al centro dell'Eur, a Roma, al maestro Giuseppe Pozzi, che ha compiuto 80 anni. Pozzi sarà il secondo tennista vivente, dopo Nicola Pietrangeli, ad avere un riconoscimento del genere.

Una storia straordinaria quella di Peppe Pozzi, già campione italiano professionisti singolo e doppio dal 1975 al 1978, campione mondiale a squadre over 35 nel 1983 e nel 1989 e campione mondiale veterani a squadre nel 1987. Nella sua scuola di tennis al Ct Eur sono cresciuti tantissimi bambini e ragazzi che hanno ricevuto da lui non solo lezioni tecniche e tattiche ma anche un'attenzione particolare all'educazione e al fair play. Un uomo straordinario, ancor prima che un atleta, che è nel cuore dei soci del Circolo Tennis Eur e degli appassionati di questo sport. A festeggiare Pozzi c'era anche Abdon Pamich, ex marciatore italiano, campione olimpico nel 1964, nonché quaranta volte campione italiano su varie distanze.

Il presidente Malagò e il numero uno del Circolo Vincenzo Vecchio hanno scoperto anche una targa in ricordo del presidente onorario e fondatore del Circolo, nel 1963, Bruno Bellotto, a cui è stata intitolata la Club House. E' stato ricordato anche Andrea Brunori, agronomo appassionato e competente, a cui è stato intitolato lo splendido parco che fa da cornice al circolo.

