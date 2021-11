Portuense, gli studenti occupano la succursale del Liceo classico e linguistico Montale

Valentina Conti 29 novembre 2021 a

Si aggiunge anche la succursale del Liceo classico e linguistico Montale, al Portuense, a far lievitare la lista delle occupazioni degli istituti romani. Stamattina, poco dopo le 8, un centinaio di studenti ha preso possesso dell’edificio. E siamo a quota 20 istituti occupati in poco più di un mese. “In un momento di attacco generale ai diritti degli studenti, docenti e personale Ata – recitano le rivendicazioni diffuse - di una trasformazione della scuola che tutela come ultima cosa i nostri interessi, crediamo necessario non solo portare avanti la nostra lotta, ma generalizzare la partecipazione degli studenti e, speranzosi, anche di tutti i lavoratori della scuola”.

Sabato, intanto, un blitz della polizia ha interrotto l’occupazione al Morgagni, dove una studentessa è risultata positiva al Covid. Un “caso” che avvalora l’allarme lanciato a Il Tempo sui forti rischi sanitari nel corso delle occupazioni dal presidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Roma, Mario Rusconi. Finita l’occupazione anche alla sede succursale del Liceo Newton di via dell’Olmata, al rione Monti, e al Righi. Mentre si contano i danni da alcune parti, altri istituti, come il Mamiani di Prati, si scaldano sul fronte della protesta.

