Abaco sbarca a Roma e rilancia con nuove assunzioni

Nuove assunzioni durante il lockdown e la voglia di espandersi anche a Roma. E' Abaco Group, player di riferimento europeo nella fornitura di soluzioni software per la gestione e il controllo delle risorse territoriali orientate all’agricoltura di precisione e alla sostenibilità ambientale che ha aperto una nuova sede di 500 metri quadrati nella capitale in via Magenta 5. Cinquanta i 50 collaboratori di cui 20 assunti durante il periodo di chiusura per il Covid. Esperti di intelligenza artificiale, big data specialist e sviluppatori, il cui numero aumenterà nei prossimi due anni con l’obiettivo di arrivare a oltre un centinaio di risorse.. Con l’apertura della sede romana, il Gruppo, che ha il proprio headquarter a Mantova e una sede a Reading (UK), intende rafforzare il proprio business italiano ed europeo consolidando il legame con le Istituzioni, con il mondo dell’Università e della ricerca e con gli altri player dell’ecosistema dell’innovazione e del digitale. “L’innovazione tecnologica e digitale rappresenta uno dei capisaldi del nuovo modello di sviluppo dell’agricoltura”, ha dichiarato Antonio Samaritani, Ceo di Abaco. “L’impiego di soluzioni innovative – IoT, intelligenza artificiale, big data – diventa il fattore abilitante che consentirà al comparto agrifood di garantire cibo a sufficienza per una popolazione mondiale in continua crescita. Solo impiegando in maniera intelligente le risorse a disposizione, assicurando sempre più la produzione di qualità e lavorando a soluzioni che consentano di ridurre il consumo di acqua e suolo, saremo nelle condizioni di rispettare gli obiettivi di sostenibilità e produttività che sono stati definiti a livello planetario. È proprio in questo contesto - ha aggiunto Samaritani - che emerge sempre più la necessità di una maggiore osmosi tra ricerca e mercato per il settore primario e per tutti gli attori della filiera produttiva”.





