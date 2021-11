Covid, nel Lazio salgono ancora i contagi. A Roma 325 casi

10 novembre 2021 a

Sono 10.991 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Lazio, di cui 521 ricoverati (due in meno rispetto a ieri), 62 in terapia intensiva (uno in più) e 10.408 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 381.490 e i morti 8.856, su un totale di 401.337 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Oggi nel Lazio su 13.247 tamponi molecolari e 22.588 tamponi antigenici per un totale di 35.835 tamponi, si registrano 796 nuovi casi positivi (+23), 5 i decessi (-7) e +793 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%. I casi a Roma città sono a quota 325.

Non bastava il Covid. Focolaio di aviaria in un allevamento di volatili a Ostia Antica

Per quanto riguarda il dato nazionale, sono 7.891 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24, in aumento rispetto ai 6.032 di ieri, per un totale di 4.818.705 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 60 vittime, in calo rispetto alle 68 di ieri, per un totale di 132.551.

Gli attualmente positivi sono 102.859. I tamponi sono 487.618, rispetto ai 645.689 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi all’1,6 per cento, in aumento rispetto allo 0,9 per cento di ieri. I ricoverati con sintomi sono 3.447; in leggero aumento il dato delle persone ricoverate in terapia intensiva, pari a 423 (+2 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 5.319, per un totale di 4.591.328 dall’inizio dell’epidemia.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (1.073), Veneto (931) e Lazio (796).

