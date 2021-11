Scuola strumento di pace, i vincitori del concorso Civis Sum premiati alla Lumsa

06 novembre 2021 a

“Il messaggio che ci viene dai giovani che hanno partecipato al nostro concorso “Civis sum” è essere cittadini nel rifondare la pace in Europa nello spirito del Manifesto di Ventotene e impegnarsi per lo sviluppo sostenibile alla luce della nostra Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti umani”.

Emozionata Anna Paola Tantucci, presidente di E.I.P. Italia Ecole Instrument de Paix, commenta i risultati ottenuti dagli studenti di 140 scuole di Roma e di tutte le regioni italiane, che hanno partecipato al concorso "Civis Sum" arrivato alla 49esima edizione nell'anno della pandemia:30 gli istituti premiati per i lavori creativi presentati nelle sezioni poesia giovane, giornali scolastici, arte, teatro, i ricordi della memoria, sport e pace, sicurezza a scuola, sicurezza stradale.

Ieri mattina le premiazioni nell’aula magna dell’Università LUMSA a Roma in Borgo Sant’Angelo 13. Taglio del nastro con il saluto della sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione Barbara Floridia impegnata nel piano “RiGenerazione scuola” per lo sviluppo sostenibile in accordo con il Ministero della Transizione Ecologica.

Grande interesse hanno suscitato nei giovani i temi della sicurezza a scuola. Due progetti hanno meritato la Borsa di studio nazionale finanziata dalla famiglia di Luigi Petacciato uno dei 27 bimbi morti a San Giuliano di Puglia per il crollo del soffitto della scuola, di cui proprio il 31ottobre ricorre il 15° anniversario.

Ugualmente interessanti i progetti e le proposte che hanno vinto le Borse di studio intitolate dalla madre a Valerio Castiello, giovane napoletano ucciso da un pirata della strada.La terza edizione del Premio Jean Piaget per la scuola, intitolato a uno dei fondatori di E.I.P. internazionale, intende valorizzare il grande impegno che il ruolo di Dirigente scolastico richiede, particolarmente in questo momento storico di pandemia per il 2021 è attribuito alla professoressa Silvia Cuzzoli, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Fontanile Anagnino” di Roma, “per la capacità di coniugare dinamismo progettuale e creatività operativa nello spirito della dirigenza umanistica e dei valori dell’E.I.P. Italia”.

Il Premio “Fidia per le arti” e il Premio “Enrico Bertolini per la Musica” hanno offerto borse di studio a ragazzi creativi e ai loro docenti.

Il Trofeo Nazionale Itinerante “Guido Graziani” è andato quest’anno all’Istituto Comprensivo “Kennedy” di Cusano Mutri (Benevento) “per un progetto per la cultura della pace e dell’ambiente che ha coinvolto la scuola e il territorio”.

Le Prix International “Jacques Muhlethaler per la scuola” è andato all’Istituto Comprensivo “Annalena Tonelli” di Forlì, dedicato ad una missionaria laica uccisa in Somalia, per due splendidi dossier che hanno incantato la giuria. I bambini della Scuola Primaria “Emanuela Loi” hanno realizzato un video sull’articolo 32 della Costituzione, quello del diritto alla salute, con una serie di disegni sul Covid-19 rappresentato come mostro da smitizzare con l’ironia.

Inoltre riconoscimenti sono andati a personalità del mondo della cultura e dell’informazione per l’impegno a favore dell’educazione dei giovani. Al professore Francesco Bonini, magnifico rettore dell’Università LUMSA di Roma, è andato il Premio E.I.P. Articolo 33 “per l’impegno a garantire il diritto costituzionale alla formazione universitaria dei giovani in tempo di pandemia”.

A Giovanni Vinciguerra, direttore della storica rivista “TUTTOSCUOLA”, il Prix International Jacques Mühlethaler pour la Paix et les droits de l’homme 2021, intitolato all’editore di libri per ragazzi e fondatore dell’E.I.P. di Ginevra, “per la passione civile e il senso etico nel formare una scuola al servizio dell’umanità attraverso una libera informazione”.

“Questa iniziativa è nata dall’entusiasmo e dalla partecipazione di tante realtà diverse ma unite da un unico obiettivo, quello di realizzare un progetto di grande valore educativo e sociale, “Civis Sum” appunto, attraverso la Tavola Periodica della Costituzione” conclude Anna Paola Tantucci, presidente di E.I.P. Italia Scuola strumento di pace.

