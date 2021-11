Dopo oltre quattro secoli chiude la Scuola Libera del Nudo, bufera sull'Accademia di belle arti

05 novembre 2021 a

Chiusa un'altra istituzione storica per la Capitale. Si tratta della Scuola Libera del Nudo dell'Accademia di Belle Arti di Roma, fondata alla fine del Cinquecento da Federico Zuccari, la più antica del Paese dopo quella di Firenze voluta da Giorgio Vasari qualche decennio prima.

La decisione si è appresa in occasione del nuovo anno accademico con la scuola che non partirà per “decisione del Consiglio Accademico”, riporta Ytali.

La scuola nel tempo ha visto come allievi Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Mario Mafai, Scipione, Antonietta Raphaël. Il motivo della chiusura sarebbe da ricondurre alle poche iscrizioni, almeno a sentire i docenti che hanno ricevuto la notizia dall Direzione dell'Accademia, molti dei quali si dicono sconcertati. E cosa dice l'Accademia? “Non una chiusura, ma una sospensione”. Ma il destino della scuola sembra segnato.

