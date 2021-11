Striscia La Notizia e i cinghiali a Roma, il premio che umilia il presidente Zingaretti

Giada Oricchio 04 novembre 2021 a

a

a

Un Tapiro per due, anzi un Cinghiale d'oro per due. Su invito dell'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha ricevuto il premio del tg satirico di "Striscia la Notizia" per la presenza incontrollata dei cinghiali nella Capitale.

Qualche tempo fa, l'ex sindaca grillina aveva accettato il Tapiro ma non sentendosi responsabile del degrado cittadino, aveva esortato l'inviato del tg satirico Valerio Staffelli a consegnarne uno anche al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a suo dire vero responsabile del libero scorrazzare dei voraci animali selvatici tra i cumuli di spazzatura.

L'ex segretario Pd ha abbozzato un sorriso davanti al trofeo di cartapesta, trasformato per l'occasione in un cinghiale d'oro, e ha replicato: "Che fine ha fatto la Raggi? A forza di dire stupidaggini poi i cittadini si ribellano e fanno il proprio dovere. Il problema dei cinghiali lo risolviamo. Finalmente Roma ha un sindaco che troverà una soluzione". Poi ha tirato le orecchie a Staffelli: "Deve studiare. La competenza sui rifiuti è del Comune e non della Regione". Pronta e lapidaria la risposta del "cinghialoforo": "Secondo una sentenza del giudice di pace di Cassino del 1° luglio 2021, l’unico soggetto responsabile dei danni arrecati dalla fauna selvatica è la Regione".

Nella puntata di stasera, premio speciale a Nicola Zingaretti: il primissimo "Cinghiale d'oro" al Presidente della Regione Lazio. @VStaffelli https://t.co/0avRsYiy0V — Striscia la notizia (@Striscia) November 4, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.