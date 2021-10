G20 a Roma, chiuse anche le metro A e B e via Nazionale

28 ottobre 2021 a

Altre chiusure in vista del weekend col G20 a Roma. Dalle 14 di sabato fino a cessate esigenze saranno chiuse alcune stazioni della metro A e B, tra cui anche la fermata di Termini. È quanto deciso nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, che si è tenuto nel pomeriggio in prefettura a Roma. La decisione è stata presa per aumentare il grado di tutela e garantire la massima cornice di sicurezza alle delegazioni estere che saranno nella Capitale per il G20. Saranno chiuse le stazioni della metro A Termini, Repubblica, Barberini, Spagna e Flaminio. Sulla linea B saranno chiuse Termini, Cavour, Castro Pretorio e Circo Massimo. Le linee della metropolitana saranno regolarmente aperte nella giornata di domenica.

Ma non basta: sempre durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato deciso che sabato dalle 18.30 e fino a cessate esigenze a Roma sarà chiusa al traffico veicolare di autobus e auto private via Nazionale, da piazza della Repubblica fino largo Magnanapoli. Sarà inoltre previsto un filtraggio per i pedoni. È

