Nel Lazio 230 nuovi casi di Covid e 3 decessi. Rapporto tra positivi e tamponi all'1%

Oggi nel Lazio su 8.572 tamponi molecolari e 14.128 tamponi antigenici, per un totale di 22.700 tamponi, si registrano 230 nuovi casi positivi (-64), in calo rispetto a sabato scorso 2 ottobre (-116), 3 i decessi, 358 i ricoverati (+8), 52 le terapie intensive (+1) e 244 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%. I casi a Roma città sono a quota 107. Nelle province si registrano 60 nuovi casi: di cui 21 nell'Asl di Frosinone e 0 decessi; 22 nell'Asl di Latina e 0 decessi; 11 nell'Asl di Rieti e 0 decessi; 6 nell'Asl di Viterbo e 0 decessi.

«Terza dose: al via le vaccinazioni per gli operatori sanitari così come individuati dalla Circolare del Ministero della Salute del 27 settembre 2021: si parte con over 60 ad alto rischio di esposizione e comorbidità». Lo annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Sono partite anche le vaccinazioni antinfluenzali: vaccino gratuito per gli over 60, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, e i donatori di sangue. Gratuito anche per bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Contattare il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta per le prenotazioni. «È molto importante vaccinarsi contro l’influenza stagionale, per evitare complicazioni», spiega D’Amato.

