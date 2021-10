Cade un ramo e colpisce le auto, due ragazzi in ospedale

06 ottobre 2021 a

a

a

Paura all'Eur per un ramo che ha colpito due auto ferendo due ragazzi. Intorno alle 15,30 le pattuglie della Polizia Locale IX Gruppo Eur sono intervenute per caduta di un ramo che ha colpito una Fiat Panda in transito e una Landa Rover in sosta. Chiusa provvisoriamente la strada e intervenuti sul posto i vigili del fuoco, sono stati trasportati in ospedale in codice azzurro due ragazzi di 21 e di 18 anni che si trovavano a bordo della Panda.

