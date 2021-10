Il fuoco devasta il Ponte di ferro. Crolla una parte dopo la fuga di gas

03 ottobre 2021 a

Una parte del Ponte dell’Industria, conosciuto a Roma come Ponte di Ferro, è crollata a seguito del rogo scoppiato in zona Ostiense.

L’incendio in zona Ostiense al Ponte dell’industria «sta interessando della vegetazione e alcuni ricoveri di fortuna. Coinvolta anche una condotta del gas. Non risultano al momento persone coinvolte». Lo scrivono i Vigili del Fuoco su Twitter. Dai primi rilievi emerge come possibile causa dell’incendio lo scoppio di alcune tubature presenti nell’area.

