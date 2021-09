Massimo Lopez inseguito da un cinghiale sotto casa a Roma: "Chi sono le vere bestie"

Giada Oricchio 18 settembre 2021 a

Non c’è niente da ridere nello sfogo dell’attore comico Massimo Lopez. “Io inseguito da un cinghiale”. Sul suo account Instagram, Lopez ha pubblicato un video in cui si definisce “indignato” e attacca la sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Adesso dirò un po’ di parole al vento. Ieri sono stato inseguito da un cinghiale sotto casa. Sono andato a buttare la spazzatura in un cassonetto, il cinghiale mi ha puntato perché aveva visto il cassonetto, mi sono messo a correre e ho lanciato il sacchetto che non è entrato nel cassonetto perché strabordava di rifiuti lì da settimane. C’era cattivo odore”.

L’attore è un fiume in piena: “La gente dice che non bisogna ammazzare i cinghiali, vero! Si dovrebbe ammazzare qualcun altro… ma lasciamo stare. Comunque io sono stato aggredito e anche signore che uscivano con la spesa dai negozi sono state aggredite e attaccate. I gabbiano invece hanno aggredito bambini con i panini in mano. Non ce la dobbiamo prendere con gli animali, ma sicuramente con le bestie che non si occupano di questo problema. Il problema è grave!”.

Massimo Lopez è furioso: “Con l’immondizia lasciata lì, sono arrivati i cinghiali, i gabbiani e i topi. Arriveranno malattie. Siamo scoraggiati. Le tasse si pagano, le vogliono precise. E poi? La differenziata la butto dalla finestra? Non so se questo Paese rimarrà sempre così, in balia degli eventi” e chiude con un’osservazione caustica sul Covid-19: “ci lamentiamo del virus del pipistrello, ma qui arriverà di peggio, davvero di peggio! Ci sono i lupi alle porte di Roma! Ho detto un po’ di parole al vento che no serviranno a niente. Ma è uno schifo!”.

