Fuoco e fiamme sulla ferrovia, paura a Casal Bertone per il maxi-incendio nel cantiere

Massimiliano Gobbi 17 settembre 2021 a

a

a

Fuoco e fiamme sulla ferrovia a Casal Bertone. Un grande incendio è scoppiato in via di Portonaccio, incrocio con via Latino Silvio, nel tratto compreso con il ponte della ferrovia. A bruciare cumuli di traversine accatastate in legno proprio a ridosso dei binari.

Occupazioni abusive, scatta il maxi-sgombero della Torre 50

Un rogo registrato intorno alle 6.40, in una area cantiere di Rfi, proprio a pochi metri dall'area dell'ex Snia, al parco Lago Bullicante, e i binari. Un colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, si è alzata nel cielo della Capitale. A dare l'allarme diversi cittadini e pendolari che hanno contattato il numero delle emergenze.

Tir in fiamme, fuoco nero e code sull'A1

Sul posto, per bonificare l'area e metterla in sicurezza, il comando di via Genova dei vigili del fuoco di Toma ha così inviato due squadre e due autobotti provenienti dai distaccamenti locali.

x 1 / 14

Data la notevole quantità di materiale che sta bruciando, fanno sapere dal comando dei vigili del fuoco di Roma, le operazione di spegnimento risultano alquanto impegnative.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.