Matteo Bassetti scappa dal no vax impazzito: "Ci uccidete con i vaccini, la pagherete". Denunciato

Attimi di panico per Matteo Bassetti, il direttore del reparto Malattie infettive del San Martino di Genova che ieri se l'è vista brutta per strada riuscendo a sfuggire all'aggressione di un no vax. L'uomo, 46 anni, lo ha inseguito fin sotto casa per minacciarlo: "Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare" gli ha gridato riprendendo la scena con il telefonino. Bassetti si è allontanato velocemnte e ha chiamato la polizia che poi ha identificato l'uomo e lo ha denunciato. "Chiedo di essere maggiormente tutelato dalla magistratura. Bisogna che ci sia un'azione a difesa di chi ha messo la faccia a favore dei vaccini" ha dichiarato l'infettivologo ancora sotto choc per l'episodio. Gli investigatori stanno lavorando anche per l’identificazione degli utenti che da mesi insultano e minacciano Bassetti sui social e via telefono.

La notizia dell'aggressione al medico viene letta in diretta a L'Aria Che Tira Estate dal conduttore Francesco Magnani in collegamento con il direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco che confessa: “Succede anche a me. Qualcuno ha trovato il mio numero di cellulare e mi manda messaggi minacciosi. Sono andato alla Digos, è terribile”.

