Fiamme nell'autodemolitore, il fumo nero dilaga a Roma sud

Fiamme e fuoco al deposito delle autodemolizioni di via dell'Acqua Acetosa Ostiense, al Laurentino. A lanciare l'allarme la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma che ha inviato sul posto, al civico 41, tre squadre di vigili del fuoco con tre autobotti il carro autoprotettori e il capo turno provinciale. Molte le telefonate dei cittadini per il denso fumo sprigionato dalle auto che stavano bruciando.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del IX gruppo Eur della Polizia Locale. E' stata chiusa al traffico via Acqua Acetosa Ostiense in entrambe le direzioni con deviazioni del traffico all'altezza di via Laurentina e di via Italo Calvino per garantire la sicurezza del traffico veicolare. L'incendio si è propagato anche all'esterno.

