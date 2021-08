La Doc compie mezzo secolo. Una festa per il vino dei Colli Lanuvini

Dal 28 agosto parte Best Wine, manifestazione enologica del Comune di Lanuvio dedicata agli appassionati

Manifestazioni, corsi e appuntamenti che hanno un unico comun denominatore: il vino. In occasione del 50° anniversario della Doc Colli Lanuvini che ricorre quest'anno, il Comune di Lanuvio ha deciso di celebrare lo storico riconoscimento attraverso una serie di iniziative di grande pregio. Si partirà il 28 e 29 agosto con Best Wine, una rassegna enologica, giunta alla seconda edizione, che sarà ospitata all'interno del Parco di Villa Sforza e che richiamerà in città appassionati del mondo del vino e non solo. A seguire , il 19 settembre. spazio a Antonino Di...Vino, un evento enoculturale dedicato all'Imperatore Antonino Pio, Lanuvino, nel giorno del suo compleanno. Dal 22 settembre poi spazio alla formazione d'eccellenza con il 1° Corso per Assaggiatore di Vino (ONAV). "L'iniziativa - spiegano il sindaco Luigi Galieti e l'assessore al Turismo Valeria Viglietti - è dedicata a tutti gli appassionati, anche privi di esperienza. Si tratta di un'opportunità importante, la prima realizzata da un Comune, per conoscere il vino, dal grappolo alla bottiglia e imparare a degustarlo e apprezzarlo in modo consapevole. Il corso prevede 14 lezioni teorico pratiche (con cadenza settimanale) e la visita in cantina. Al termine del percorso, chi avrà partecipato sarà in grado di cogliere la reale qualità dei vini ed individuarne e descriverne le differenze".

