Salvatore Buzzi si è sposato, ecco le foto. Pranzo con ostriche e branzino

02 agosto 2021 a

a

a

Prima che possa diventare definitiva la pena a cui è stato condannato Salvatore Buzzi nel processo sul «Mondo di Mezzo», e che per lui si riaprano le porte del carcere, il ras delle coop di ex detenuti della 29 Giugno ha sposato la sua storica compagna, Alessandra Garrone, con cui ha una figlia di 11 anni. Il matrimonio si è celebrato alle 12 di ieri nel Municipio di Tor Bella Monaca, con il rito civile. Subito dopo i neo sposi hanno festeggiato con parenti e amici nel ristorante «Porto Cervara», nel quartiere di Tor Cervara, poco distante da Rebibbia.

Un banchetto «ristretto»: solo una quarantina gli invitati. Tra di loro il «grande assente» era Massimo Carminati, coimputato insieme a Buzzi nel maxi processo inizialmente denominato «Mafia Capitale», che poi il 22 ottobre 2019 ha visto cadere clamorosamente (e definitivamente) l’accusa di associazione mafiosa. Lo scorso 9 marzo i giudici della Corte d’appello di Roma, nel processo-bis celebrato per il ricalcolo delle pene, hanno quantificato in 12 anni e 10 mesi la condanna per Buzzi e in 10 anni quella per Carminati (10 anni). A breve sarà fissata l'udienza in cui la Cassazione dovrà decidere se confermare tali pene e ordinare, di nuovo, la traduzione in carcere dei due imputati per scontare gli anni residui.

Al ricevimento nuziale non era presente nessun politico (né di destra né di sinistra), mentre c'erano gli avvocati Alessandro Diddi e Piergerardo Santoro, che hanno difeso Buzzi in questi lunghi anni, sin dal momento del suo arresto, il 2 dicembre 2014. Il menù era tutto a base di pesce: ostriche come antipasto, risotto alla pescatora e calamarata con tonno come primi, filetto di branzino come secondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.