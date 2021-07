Dalla lotta alla Casta agli hotel di lusso. Pizzicata la Raggi

La metamorfosi della sindaca: dopo cinque anni in campidoglio ora non disdegna il comfort della Roma bene

Dai giri nelle periferie agli alberghi a 5 stelle. Dalla lotta alla casta al lusso più sfrenato. Il parlamentare del Pd Andrea Romano mette nel mirino l'ultima metamorfosi della sindaca di Roma Virginia Raggi, che in campagna elettorale ha riscoperto l'ospitalità di quei terrazzi della Roma bene che tanto aveva contestato agli albori della sua avventura politica.

«Sembrano passati secoli da quando la Raggi faceva interrogazioni su Marino e hotel di lusso. Ora la Sindaca è diventata una habitué delle terrazze degli alberghi 5 Stelle della Capitale. Domenica ha festeggiato il suo compleanno sugli splendidi affacci dell’Hotel Bernini, nel cuore di Roma. Domani sera è previsto un altro suo banchetto, di tipo elettorale e con ospiti selezionati, nella loggia di un altro hotel di lusso a due passi da via Nazionale e dal Quirinale. Alla faccia della Kasta…» attacca Romano, deputato del Pd. Che forse non aveva intuito come il destino della sindaca fosse scritto nel nome del suo partito: Movimento 5 stelle (di lusso).

